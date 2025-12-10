Опубликовано видео с места пожара элитного пентхауса на северо-западе Москвы

Опубликовано видео с места пожара в дорогом пентхаусе на северо-западе столицы. Стоимость апартаментов в этом доме достигает 93 миллионов рублей, сообщает SHOT.

Видео с места пожара элитного пентхауса на северо-западе Москвы. Видео © SHOT

По данным телеграм-канала, уже более часа полыхает кровля и верхние этажи элитного трёхэтажного пентхауса в проезде Досфлота. Площадь возгорания — 100 квадратов. Дым от пожара виден за несколько километров, а языки пламени периодически вырываются с крыши. Информации о пострадавших нет.

6-комнатная квартира 400 квадратов в жилом комплексе «Захарково» стоит от 87 до 93 миллионов рублей. Здание построено в 2002 году на берегу Химкинского водохранилища с видом на Северный речной вокзал. Стоимость ущерба только предстоит посчитать.

Напомним, на северо-западе Москвы пожарные ликвидируют возгорание кровли трёхэтажного блочного жилого дома. Инцидент произошёл в проезде Досфлота. Спасательные подразделения эвакуировали семь человек из соседних с очагом возгорания помещений. Проводятся работы по тушению пожара.