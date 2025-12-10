Путин в Индии
10 декабря, 01:30

Защита обжаловала заочный приговор писателю Борису Акунину*

Обложка © ИТАР-ТАСС/ Михаил Почуев

Защита писателя Бориса Акунина* подала апелляцию на заочный приговор по делу об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на материалы суда.

«Зарегистрирована апелляционная жалоба», — говорится в документах.

Напомним, 3 декабря суд признал писателя Бориса Акунина* виновным в уклонении от обязанностей, налагаемых статусом иностранного агента, и заочно приговорил к году колонии. Из-за 76 эпизодов суммарный срок составляет 15 лет заключения. Согласно приговору, первые четыре года писатель должен будет провести в тюрьме, а остаток срока — в колонии строгого режима.

* Признан иностранным агентом, а также внесён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

