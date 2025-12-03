Плёнки Миндича
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 декабря, 14:21

Писателя Акунина* заочно приговорили к 15 годам колонии по совокупности сроков

Обложка © ТАСС / Николай Галкин

Обложка © ТАСС / Николай Галкин

В Москве суд признал писателя Бориса Акунина* (настоящее имя — Григорий Чхартишвили*) виновным в уклонении от обязанностей, налагаемых статусом иностранного агента, и заочно приговорил к году колонии. Суммарный срок — 15 лет заключения, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Согласно приговору, первые четыре года писатель должен будет провести в тюрьме, а остаток срока — в колонии строгого режима.

«Ему также назначен штраф в размере 200 тысяч рублей, он лишён права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов (каналов) с использованием электронных и информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет, сроком на шесть лет, со штрафом в размере 400 тысяч рублей», — говорится в сообщении прокуратуры.

На заседании Таганского районного суда Москвы стало известно, что второе уголовное дело против Акунина* включает 76 эпизодов. Обвинение ссылается на такое же количество постов из Telegram-канала писателя, в которых не был указан его статус иностранного агента. В настоящее время Акунин* проживает в Великобритании.
Минобрнауки РФ опровергло запрет на хранение книг Акунина* в общежитиях
Минобрнауки РФ опровергло запрет на хранение книг Акунина* в общежитиях

Напомним, в декабре 2023 года Акунина* внесли в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга, а 12 января 2024-го писатель попал и в список иноагентов. Кроме того, он стал фигурантом уголовного дела о распространении фейков в отношении ВС России, был объявлен в федеральный розыск и заочно арестован. В июле писателя заочно приговорили к 14 годам колонии. Основанием для обвинения послужили публичное оправдание терроризма, содействие террористической деятельности и неисполнение обязанностей, возложенных на него как на иноагента.

* Признан иностранным агентом, а также внесён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar