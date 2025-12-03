Писателя Акунина* заочно приговорили к 15 годам колонии по совокупности сроков

В Москве суд признал писателя Бориса Акунина* (настоящее имя — Григорий Чхартишвили*) виновным в уклонении от обязанностей, налагаемых статусом иностранного агента, и заочно приговорил к году колонии. Суммарный срок — 15 лет заключения, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Согласно приговору, первые четыре года писатель должен будет провести в тюрьме, а остаток срока — в колонии строгого режима.

«Ему также назначен штраф в размере 200 тысяч рублей, он лишён права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов (каналов) с использованием электронных и информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет, сроком на шесть лет, со штрафом в размере 400 тысяч рублей», — говорится в сообщении прокуратуры.

На заседании Таганского районного суда Москвы стало известно, что второе уголовное дело против Акунина* включает 76 эпизодов. Обвинение ссылается на такое же количество постов из Telegram-канала писателя, в которых не был указан его статус иностранного агента. В настоящее время Акунин* проживает в Великобритании.