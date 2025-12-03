Писателя Акунина* заочно приговорили к 15 годам колонии по совокупности сроков
Обложка © ТАСС / Николай Галкин
В Москве суд признал писателя Бориса Акунина* (настоящее имя — Григорий Чхартишвили*) виновным в уклонении от обязанностей, налагаемых статусом иностранного агента, и заочно приговорил к году колонии. Суммарный срок — 15 лет заключения, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.
Согласно приговору, первые четыре года писатель должен будет провести в тюрьме, а остаток срока — в колонии строгого режима.
«Ему также назначен штраф в размере 200 тысяч рублей, он лишён права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов (каналов) с использованием электронных и информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет, сроком на шесть лет, со штрафом в размере 400 тысяч рублей», — говорится в сообщении прокуратуры.
На заседании Таганского районного суда Москвы стало известно, что второе уголовное дело против Акунина* включает 76 эпизодов. Обвинение ссылается на такое же количество постов из Telegram-канала писателя, в которых не был указан его статус иностранного агента. В настоящее время Акунин* проживает в Великобритании.
Напомним, в декабре 2023 года Акунина* внесли в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга, а 12 января 2024-го писатель попал и в список иноагентов. Кроме того, он стал фигурантом уголовного дела о распространении фейков в отношении ВС России, был объявлен в федеральный розыск и заочно арестован. В июле писателя заочно приговорили к 14 годам колонии. Основанием для обвинения послужили публичное оправдание терроризма, содействие террористической деятельности и неисполнение обязанностей, возложенных на него как на иноагента.
* Признан иностранным агентом, а также внесён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.