Минобрнауки РФ опровергло запрет на хранение книг Акунина* в общежитиях

Российское министерство науки и высшего образования опровергло появление в онлайн-пространстве сомнительного документа, запрещавшего студентам держать в своих комнатах произведения известных авторов — Бориса Акунина* (Григорий Чхартишвили*) и Дмитрия Быкова*.

Согласно сообщению пресс-службы ведомства, опубликованное изображение документа оказалось грубой подделкой, которую министерство никак не санкционировало и не отправляло в образовательные учреждения. Подобная информация всплыла ещё раньше, но быстро затерялась среди информационного шума из-за её явной бессмысленности и неправдоподобности.

Официальные лица советуют общественности полагаться лишь на проверенные каналы коммуникации и избегать содействия распространению заведомо ложных сведений. Сам Акунин* ранее выложил упомянутый фальшивый файл в соцсети, утверждая, что тот подписан представителем соответствующего подразделения Минобрнауки. Однако вскоре выяснилось, что никаких официальных распоряжений такого рода никогда не существовало.