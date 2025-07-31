Минобрнауки РФ опровергло запрет на хранение книг Акунина* в общежитиях
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ boris.akunin
Российское министерство науки и высшего образования опровергло появление в онлайн-пространстве сомнительного документа, запрещавшего студентам держать в своих комнатах произведения известных авторов — Бориса Акунина* (Григорий Чхартишвили*) и Дмитрия Быкова*.
Согласно сообщению пресс-службы ведомства, опубликованное изображение документа оказалось грубой подделкой, которую министерство никак не санкционировало и не отправляло в образовательные учреждения. Подобная информация всплыла ещё раньше, но быстро затерялась среди информационного шума из-за её явной бессмысленности и неправдоподобности.
Официальные лица советуют общественности полагаться лишь на проверенные каналы коммуникации и избегать содействия распространению заведомо ложных сведений. Сам Акунин* ранее выложил упомянутый фальшивый файл в соцсети, утверждая, что тот подписан представителем соответствующего подразделения Минобрнауки. Однако вскоре выяснилось, что никаких официальных распоряжений такого рода никогда не существовало.
Напомним, что Акунин* стал фигурантом уголовного дела по обвинению в распространении фейков о Вооружённых силах России, был объявлен в федеральный розыск и заочно арестован. Во время судебного заседания стало известно, что уголовное дело против писателя связано с его разговором с пранкерами Вованом и Лексусом. Изначально обвинение просило для Акунина* 18 лет тюрьмы в качестве наказания, но суд заочно приговорил его к 14 годам колонии.
* Признаны иностранными агентами, а также внесены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.