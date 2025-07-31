Взрыв газа в Саратове
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
31 июля, 12:49

Минобрнауки РФ опровергло запрет на хранение книг Акунина* в общежитиях

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ boris.akunin

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ boris.akunin

Российское министерство науки и высшего образования опровергло появление в онлайн-пространстве сомнительного документа, запрещавшего студентам держать в своих комнатах произведения известных авторов — Бориса Акунина* (Григорий Чхартишвили*) и Дмитрия Быкова*.

Согласно сообщению пресс-службы ведомства, опубликованное изображение документа оказалось грубой подделкой, которую министерство никак не санкционировало и не отправляло в образовательные учреждения. Подобная информация всплыла ещё раньше, но быстро затерялась среди информационного шума из-за её явной бессмысленности и неправдоподобности.

Официальные лица советуют общественности полагаться лишь на проверенные каналы коммуникации и избегать содействия распространению заведомо ложных сведений. Сам Акунин* ранее выложил упомянутый фальшивый файл в соцсети, утверждая, что тот подписан представителем соответствующего подразделения Минобрнауки. Однако вскоре выяснилось, что никаких официальных распоряжений такого рода никогда не существовало.

Защита Бориса Акунина* обжаловала приговор осуждённого на 14 лет писателя
Защита Бориса Акунина* обжаловала приговор осуждённого на 14 лет писателя

Напомним, что Акунин* стал фигурантом уголовного дела по обвинению в распространении фейков о Вооружённых силах России, был объявлен в федеральный розыск и заочно арестован. Во время судебного заседания стало известно, что уголовное дело против писателя связано с его разговором с пранкерами Вованом и Лексусом. Изначально обвинение просило для Акунина* 18 лет тюрьмы в качестве наказания, но суд заочно приговорил его к 14 годам колонии.

* Признаны иностранными агентами, а также внесены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

BannerImage
Оксана Попова
  • Новости
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar