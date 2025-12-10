Депутат Рады Алексей Гончаренко* напомнил в своём Telegram-канале, что главарь киевского режима Владимир Зеленский, ранее угрожавший устроить блэкаут в Москве, теперь выступает за энергетическое перемирие.

По его словам, бывший комик сначала угрожал обесточить Москву, но после российских ударов по энергетике Украины сам заговорил об энергетическом перемирии.

«Проблема в том, что он так и переговоры ведёт. Не тогда, когда мы в сильной позиции», — написал нардеп.

Ранее Зеленский сообщил о готовности Украины заключить энергетическое перемирие при условии согласия со стороны России. Как подчеркнул бывший комик, данная инициатива имеет чрезвычайную важность для украинцев. Он пояснил, что удары Вооружённых сил Украины (ВСУ) по российской энергетике якобы являются ответом на системные удары России по украинской энергоинфраструктуре. При этом Зеленский заявил, что Киев поддержит идею энергетического перемирия, если российская сторона также проявит к ней готовность.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.