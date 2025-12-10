Трампа ударили дверью туалета в самолёте, когда он общался с журналистами

На борту самолёта президент США Дональд Трамп вынужден был прервать разговор с прессой после того, как дверь туалета задела его плечо. Соответствующую видеозапись опубликовал журнал Forbes.

Американский лидер направился в салон к журналистам во время перелёта в Пенсильванию и начал отвечать на вопросы, когда дверь коснулась его правого плеча. Трамп заметил это и обратился к находившемуся внутри человеку. Тот, по всей видимости, узнал голос президента, приоткрыл дверь лишь на мгновение, а затем вновь её закрыл.

Несмотря на короткую паузу, глава государства продолжил беседу с прессой. Разговор прервался окончательно после входа самолёта в зону турбулентности, когда Трамп предложил всем занять свои места.

А ранее советник Целевой группы Конгресса по неопознанным аномальным явлениям Дэвид Груш рассказал, что американскому лидеру Дональду Трампу докладывали об НЛО и гибридах инопланетян с людьми. По его словам, республиканец владел всей тайной информацией об НЛО, включая данные о разбившихся кораблях. Груш считает, что, раскрыв эти данные, хозяин Белого дома способен получить беспрецедентное мировое влияние.