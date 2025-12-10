В Одессе, на юге Украины, прогремели взрывы. Об этом сообщает в Telegram-канале издание «Страна.ua».

«Взрывы в Одессе», — говорится в публикации.

В ответ на удары Вооружённых сил Украины (ВСУ) по гражданским объектам Россия наносит удары по украинским целям — в перечень входят военная инфраструктура, скопления живой силы и техники, а также объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее главарь киевского режима Владимир Зеленский сообщил о готовности Украины заключить энергетическое перемирие при условии согласия со стороны России. Как подчеркнул бывший комик, данная инициатива имеет чрезвычайную важность для украинцев. Он пояснил, что удары Вооружённых сил Украины (ВСУ) по российской энергетике якобы являются ответом на системные удары России по украинской энергоинфраструктуре. При этом Зеленский заявил, что Киев поддержит идею энергетического перемирия, если российская сторона также проявит к ней готовность.