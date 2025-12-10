Путин в Индии
10 декабря, 02:13

Трамп назвал своё любимое слово

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Американский лидер Дональд Трамп во время выступления в штате Пенсильвания рассказал о своём любимом слове. Республиканец признался, что речь идёт о слове «пошлина».

«Помните, когда я говорил «пошлина»? Моим любимым словом является «пошлина», — отметил президент Соединённых Штатов.

Трамп добавил, что пошлины оказывают положительное воздействие на экономику США, принося сотни миллиардов долларов в федеральный бюджет, обеспечивая инвестиции в страну и помогая сельскому хозяйству.

Трамп подписал указ об отмене пошлин на ряд продовольственных товаров
Трамп подписал указ об отмене пошлин на ряд продовольственных товаров

Ранее сообщалось, что снижение пошлин было достигнуто после положительной реакции администрации президента США Дональда Трампа на подарки от швейцарской делегации. Когда переговоры между лидерами США и Швейцарии зашли в тупик, швейцарская сторона сменила тактику. Зная о симпатии республиканца к титанам промышленности, они направили в Белый дом делегацию бизнес-лидеров. Их подарок сумел превзойти даже предыдущий фаворит американского лидера — презент от Apple.

