Трамп назвал своё любимое слово

Американский лидер Дональд Трамп во время выступления в штате Пенсильвания рассказал о своём любимом слове. Республиканец признался, что речь идёт о слове «пошлина».

«Помните, когда я говорил «пошлина»? Моим любимым словом является «пошлина», — отметил президент Соединённых Штатов.

Трамп добавил, что пошлины оказывают положительное воздействие на экономику США, принося сотни миллиардов долларов в федеральный бюджет, обеспечивая инвестиции в страну и помогая сельскому хозяйству.

Ранее сообщалось, что снижение пошлин было достигнуто после положительной реакции администрации президента США Дональда Трампа на подарки от швейцарской делегации. Когда переговоры между лидерами США и Швейцарии зашли в тупик, швейцарская сторона сменила тактику. Зная о симпатии республиканца к титанам промышленности, они направили в Белый дом делегацию бизнес-лидеров. Их подарок сумел превзойти даже предыдущий фаворит американского лидера — презент от Apple.