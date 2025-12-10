Путин в Индии
Регион
10 декабря, 02:20

У берегов северных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,4

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / menur

У берегов северных Курил зарегистрировано землетрясение силой 4,4. Толчок с силой до 4 баллов могли ощутить в Северо-Курильске. Об этом сообщила РИА «Новости» начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семёнова.

Согласно Семёновой, эпицентр находился на 97 километров восточнее Северо-Курильска, на острове Парамушир, очаг залегал на глубине 30 километров. Сейсмостанция зафиксировала событие в 10:19 по местному времени (02.19 мск). Угроза цунами не объявлялась.

За сутки на Камчатке зафиксировали семь афтершоков магнитудой до 7,0

А сутками ранее у побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,7. Очаг находился примерно в 300 километрах от полуострова на глубине около 80 километров. Координаты эпицентра определены в районе 50.5178° северной широты и 160.0574° восточной долготы.

    avatar