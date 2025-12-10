Учёные из РФ создали самозаживляющиеся солнечные батареи для космоса

Российские учёные разработали инновационные солнечные батареи, предназначенные для использования в космосе. Главная особенность разработки — способность к «самозаживлению» после повреждений, вызванных воздействием радиационного фона. Об этом заявил президент РАН Геннадий Красников на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

По словам президента РАН, новые батареи обладают рядом преимуществ. Они характеризуются не только меньшей стоимостью производства, но и сравнимой с кремниевыми элементами эффективностью (27%). Наиболее значительным достижением является реализация механизма «самозаживления», позволяющего восстанавливать структуру материала после радиационного воздействия.

«Но самое главное, что там сделаны самозаживления, такой отработанный механизм, который заживляет полученные дефекты от радиации. Более чем в 100 раз они надежнее», — отметил Красников.

Ранее учёные Сеченовского университета сообщили о завершении эксперимента «МСК-2» на борту МКС, посвященного изучению поведения клеток человека в условиях микрогравитации. Исследователи анализировали влияние невесомости на хондроциты, отвечающие за формирование хрящевой ткани, с целью разработки методов предотвращения дегенеративных изменений. Эксперименты показали, что клетки могут выживать и развиваться в космосе при длительном культивировании.