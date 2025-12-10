Красников сообщил, что РФ проводит уникальные измерения солнечной активности

Россия осуществляет уникальные, не имеющие мировых аналогов, измерения солнечной активности с помощью группировки из четырёх гелиогеофизических спутников «Ионосфера-М». Об этом заявил президент Российской академии наук Геннадий Красников в ходе встречи с главой государства Владимиром Путиным.

«Мы осуществили запуск четырёх аппаратов для исследования солнечной и земной активности. <…> В ноябре они уже появились в эксплуатации без ограничений. У нас там получаются уникальные измерения на мировом уровне, даже некоторые превосходят», — отметил Красников.

Руководитель РАН добавил, что эта орбитальная группировка обеспечивает получение около 90% необходимой информации. Он также отметил, что результаты миссии биологического спутника «Бион-М» № 2 внесут значительный вклад в развитие мировой науки.

Спутники «Ионосфера-М» являются частью создаваемого космического комплекса «Ионозонд», предназначенного для мониторинга космической погоды. Задачи комплекса включают наблюдение за ионосферой и Солнцем, изучение распределения озона в верхних слоях атмосферы и контроль радиационной обстановки.

Первые два аппарата были выведены на орбиту в ноябре прошлого года. Вторая пара спутников присоединилась к ним в июле 2025 года. «Ионосфера-М» № 3 и № 4 отличаются от первых двух аппаратов перпендикулярной орбитой и наличием специальной аппаратуры для измерения содержания озона.

Кроме того, в ходе встречи с главой государства Красников представил новую разработку отечественных учёных. Речь идёт об оптических атомных часах, способных на порядок повысить точность систем навигации.