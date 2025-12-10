В декабре россияне получат зарплаты раньше из-за январских выходных

Некоторые сотрудники в декабре могут получить зарплату раньше обычного из-за праздничных дней в январе. Об этом агентству «Прайм» рассказал директор по персоналу КРОС Сергей Муравьёв.

По общему правилу аванс выплачивается с 16-го по 30–31-е число месяца, а оставшаяся часть зарплаты — не позднее 15-го числа следующего месяца. В последние недели года работодатели часто стараются закрыть все расчёты, чтобы не переносить выплаты на январь.

«Поэтому в декабре большинство наших сограждан получают сразу три выплаты — зарплату за ноябрь, аванс за декабрь и зарплату за декабрь. А в компаниях, где есть премиальная часть, часто платят ещё и её», — отметил эксперт.

Тем же, у кого дата начисления приходится на рабочие дни после новогодних праздников, досрочные выплаты гарантированы не будут. Их предоставление остаётся на усмотрение работодателя.

А ранее экономист рассказал, что для того, чтобы продлить новогодние каникулы, отпуск можно присоединить либо к декабрю, либо к январю, и с финансовой точки зрения это не одно и то же. На примере зарплаты в 90 тысяч рублей эксперт рассмотрел два сценария. Если взять отпуск на две недели в декабре (с 17 по 30 число), то общие выплаты за месяц составят около 88,43 тыс. рублей. Если же перенести эти две недели на январь, сумма выплат упадёт до примерно 69,34 тыс. рублей.