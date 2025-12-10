Эксперт предупредил о «чеховском ружье» для экономики в 2026 году

Экономист, бывший министр финансов Михаил Задорнов назвал один из главных рисков для России в 2026 году. В колонке для РБК он предупредил об угрозах из-за возможного обвала рынка США и замедления мировой экономики.

По его прогнозам, корректировка может начаться во второй половине 2026 или в 2027 году. Это приведёт к снижению цен на сырьё (нефть, газ, металлы) и, как следствие, к сокращению доходов бюджета.

«Конечно, риск турбулентности на американском и глобальных рынках — это не «чёрный лебедь», он просматривается. Скорее это «чеховское ружьё», которое рано или поздно выстрелит. Не Россия его зарядила и повесила, но мы — те, кто сидит в партере зрительного зала», — считает экономист.

Российская экономика справилась с условиями глобальной нестабильности. Пока другие страны пытаются удержаться на плаву, в России открываются новые производства. В 2025 году на фоне санкционного давления и тарифной войны экономика многих стран начала разваливаться — Европа на грани стагнации, США пытаются укрепиться за счёт других, страны Азии выстраивают новые альтернативные торговые маршруты. Россия в этих реалиях показывает завидную устойчивость. Подробнее — в материале Life.ru.