Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 декабря, 03:35

Среди украинских военных набирает популярность розовая экипировка с Hello Kitty

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Svechkova Olena

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Svechkova Olena

Украинские магазины военного снаряжения предлагают большой ассортимент розовой экипировки для бойцов Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом передаёт РИА «Новости» со ссылкой на анализ данных из соцсетей.

В продаже представлены разнообразные предметы снаряжения яркого оттенка, включая наушники с активным шумоподавлением, магазины для боеприпасов, сигнальные маяки, нарукавные шевроны, компасы, обложки для удостоверений, а также специальные чехлы для бронепластин с изображением Hello Kitty.

Каким образом средства подобной расцветки могут помочь в маскировке на поле боя, представители торговых точек не поясняют. При этом в качестве подтверждения спроса и своеобразных отзывов некоторые магазины размещают фотографии военнослужащих ВСУ, которые используют розовую экипировку непосредственно на передовой.

Переодетый в женщину боец ВСУ прятался в Судже месяцами, но его выдала одна деталь
Переодетый в женщину боец ВСУ прятался в Судже месяцами, но его выдала одна деталь

Ранее солдат группировки войск «Центр» ВС РФ Владислав Ивекеев рассказал, что при обороне Красноармейска (Покровска) украинские боевики активно использовали диверсантов, переодетых в форму российских военнослужащих. По его словам, эта тактика применялась наряду с использованием подвалов жилых домов для укрытия, откуда мирные жители были предварительно изгнаны.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Виталий Приходько
  • Новости
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar