Украинские магазины военного снаряжения предлагают большой ассортимент розовой экипировки для бойцов Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом передаёт РИА «Новости» со ссылкой на анализ данных из соцсетей.

В продаже представлены разнообразные предметы снаряжения яркого оттенка, включая наушники с активным шумоподавлением, магазины для боеприпасов, сигнальные маяки, нарукавные шевроны, компасы, обложки для удостоверений, а также специальные чехлы для бронепластин с изображением Hello Kitty.

Каким образом средства подобной расцветки могут помочь в маскировке на поле боя, представители торговых точек не поясняют. При этом в качестве подтверждения спроса и своеобразных отзывов некоторые магазины размещают фотографии военнослужащих ВСУ, которые используют розовую экипировку непосредственно на передовой.

Ранее солдат группировки войск «Центр» ВС РФ Владислав Ивекеев рассказал, что при обороне Красноармейска (Покровска) украинские боевики активно использовали диверсантов, переодетых в форму российских военнослужащих. По его словам, эта тактика применялась наряду с использованием подвалов жилых домов для укрытия, откуда мирные жители были предварительно изгнаны.