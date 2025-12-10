Киев намерен направить замороженные российские активы либо на восстановление страны, либо на вооружение, в зависимости от статуса конфликта. Об этом заявил в ходе разговора с журналистами главарь киевского режима Владимир Зеленский.

«Либо Европа сможет решить этот вопрос в таком формате, либо будет другой формат относительно положительного решения этого вопроса. Другого выхода просто нет», — сказал бывший комик.

Зеленский отметил, что некоторые европейские лидеры скептически относятся к идее репарационного кредита за счёт российских активов, однако подчеркнул, что Европа якобы не имеет альтернативы, кроме как продолжать финансирование Киева.

Ранее Владимир Зеленский сообщил о готовности Украины заключить энергетическое перемирие при условии согласия со стороны России. Как подчеркнул бывший комик, данная инициатива имеет чрезвычайную важность для украинцев. Он пояснил, что удары ВСУ по российской энергетике являются ответом на системные удары России по украинской энергоинфраструктуре.