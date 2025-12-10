В Госдуме предложили сократить рабочее время россиян до шести часов в день
Депутаты от КПРФ намерены законодательно сократить рабочий день до 6 часов. Соответствующий законопроект они внесут в Госдуму уже в среду. Об этом пишет РИА «Новости».
«Цель проекта федерального закона <...> является установление нормальной продолжительности рабочего времени не более 30 часов в неделю (не более 6 часов в день при условии пятидневной рабочей недели)», — сказано в пояснительной записке к проекту.
Авторами законопроекта являются депутаты Государственной думы, члены фракции КПРФ Юрий Афонин, Георгий Камнев и Алексей Куринный.
Законопроект предусматривает пропорциональное сокращение рабочего времени для отдельных категорий граждан до не более 24 часов в неделю. В их число входят: работники в возрасте до 16 лет, от 16 до 18 лет, инвалиды I и II групп, женщины, работающие в сельской местности, педагогические работники, а также работники, условия труда на рабочих местах которых отнесены к вредным или опасным.
Согласно пояснительной записке, закон призван дать комплексный эффект: повысить производительность труда и качество жизни, сократить стресс, выгорание и заболеваемость сотрудников. Кроме того, у работников появится больше времени на профобразование, что в перспективе увеличит их доходы. Новая норма также даст возможность гражданам проводить освободившееся время с семьей, что благотворно скажется на демографической ситуации.
По мнению авторов инициативы, работа сверх 30 часов в неделю должна оплачиваться как сверхурочный труд.
