Россиян предупредили о рисках при денежных переводах в новогодние праздники

Доктор юридических наук, профессор факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов предупредил россиян о возможных рисках при осуществлении денежных переводов в период новогодних праздников и призвал внимательно относиться к указанию назначения платежа. Простые формулировки могут уберечь от блокировки счёта. Об этом сообщает «Газета.ru».

«Разовый перевод не считается регулярной операцией и не вызывает вопросов у контролирующих органов, даже если сумма достигает нескольких десятков тысяч рублей. Для близких родственников размер подарка законом не ограничивается — семейное законодательство допускает финансовую помощь внутри семьи без каких-либо лимитов», — рассказал юрист.

Виноградов пояснил, что указание понятных формулировок (например, «подарок на Новый год») помогает банку определить безвозмездный характер перевода. Однако при отправке денег друзьям или другим лицам, не являющимся близкими родственниками, следует соблюдать осторожность. Банк может расценить искусственное дробление крупных сумм на множество мелких платежей как попытку обхода контроля и заблокировать операции. Юрист рекомендует составлять письменный договор дарения для переводов, превышающих 300 000 рублей.

Ранее Life.ru привёл результаты опроса, который выявил стремление россиян к экономии на новогодних подарках. Почти половина (49%) опрошенных планируют потратить на все подарки не более 5 000 рублей, а 75% намерены уложиться в бюджет до 15 000 рублей. При этом многие отказываются от подарков для коллег или партнеров, либо ограничивают траты символическими суммами.