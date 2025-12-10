Путин в Индии
10 декабря, 04:43

Трамп заявил, что запасов американской нефти хватит на две тысячи лет

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Американский лидер Дональд Трамп сделал заявление, пообещав, что нефтяных запасов Америки хватит на две тысячи лет вперёд. Об этом президент США сообщил на митинге в Пенсильвании.

«У нас бензина на две тысячи лет. У нас больше бензина и нефти, чем у какой-либо страны в мире», — заявил республиканец.

Называя сторонников альтернативных источников энергии «придурками», Трамп утверждает, что каждый оборот лопасти ветряной электростанции обходится её владельцу в 15 долларов.

Ранее Трамп заявил, что Европа может столкнуться с катастрофическими последствиями своей миграционной и энергетической политики. Республиканец отметил, что руководству ЕС следует проявлять максимальную осторожность, поскольку именно эти два фактора способны подорвать стабильность и благополучие региона. Трамп не впервые выступает с критикой в адрес Брюсселя: ранее он уже заявлял о влиянии массовой миграции на облик таких столиц, как Париж и Лондон, утверждая, что города изменились до неузнаваемости.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Алена Пенчугина
