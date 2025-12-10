Трамп заявил, что запасов американской нефти хватит на две тысячи лет

Американский лидер Дональд Трамп сделал заявление, пообещав, что нефтяных запасов Америки хватит на две тысячи лет вперёд. Об этом президент США сообщил на митинге в Пенсильвании.

«У нас бензина на две тысячи лет. У нас больше бензина и нефти, чем у какой-либо страны в мире», — заявил республиканец.

Называя сторонников альтернативных источников энергии «придурками», Трамп утверждает, что каждый оборот лопасти ветряной электростанции обходится её владельцу в 15 долларов.

Ранее Трамп заявил, что Европа может столкнуться с катастрофическими последствиями своей миграционной и энергетической политики. Республиканец отметил, что руководству ЕС следует проявлять максимальную осторожность, поскольку именно эти два фактора способны подорвать стабильность и благополучие региона. Трамп не впервые выступает с критикой в адрес Брюсселя: ранее он уже заявлял о влиянии массовой миграции на облик таких столиц, как Париж и Лондон, утверждая, что города изменились до неузнаваемости.