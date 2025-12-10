Стали известны сферы с самыми жирными зарплатами в стране

В начале зимы медианная зарплата в России выросла до 83,7 тысячи рублей — на 14% больше, чем годом ранее. При этом самые высокие предложения приходятся на топ-менеджмент, сообщили в пресс-службе hh.ru.

«Самую высокую (медианную — прим. Life.ru) заработную плату предлагают в топ-менеджменте – 148 тысяч рублей. На втором месте — стратегии, инвестиции и консалтинг (129,4 тысячи рублей), на третьем — транспорт, логистика и перевозки (120,7 тысячи рублей)», — говорится в сообщении.

В компании пояснили, что сразу несколько сфер готовы платить сотрудникам заметно выше среднероссийского уровня. Так, руководящие позиции уверенно удержали лидерство по медианной зарплате. Следом идут направления, связанные со стратегическим планированием, инвестициями и консалтингом — там работодатели предлагают более 129 тысяч рублей. Замыкает тройку транспортная отрасль, включая логистику и перевозки, где медиана составляет около 120,7 тысячи.

Кроме того, сервис назвал регионы с самыми высокими зарплатными предложениями. Первое место заняла Магаданская область с медианой 119,3 тысячи рублей. Чуть ниже расположились ЯНАО — 118,6 тысячи, Москва — 106,7 тысячи, Республика Саха — 103,6 тысячи и Амурская область — 100 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в 2026 году зарплаты россиян вырастут сразу по нескольким направлениям. Одним из факторов станет повышение МРОТ до 27 093 рублей, что повлечёт рост выплат, привязанных к минималке, включая больничные и пособия.