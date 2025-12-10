Попытки Евросоюза «изматывать» Россию привели к обратному результату, а прямой конфликт с Москвой способен обернуться катастрофой для самой Европы. Об этом РИА «Новости» сообщил турецкий политический обозреватель Эйюп Арслан.

«Такие подходы создают иллюзию стратегической защиты, но на практике способны привести к разрушительным последствиям для самого Евросоюза. Тем самым Европа готовит себе конец», — сказал он.

Арслан пояснил, что в европейских столицах Украину фактически считают «первым фронтом» против России и убеждены, что этот рубеж нельзя отдавать. По его словам, Брюссель стремится истощить Москву, рассчитывая, что давление на этом направлении ослабит её позиции. При этом, как отметил эксперт, в ряде сценариев в ЕС могут даже расценить гипотетический удар по России со стороны Польши, поддержанный союзом, как допустимый шаг в рамках «самообороны Европы».

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан утверждал, что Евросоюз готовит ускоренное принятие Украины и параллельно расширяет военные программы, которые, по его словам, ориентированы на возможное вступление ЕС в вооружённый конфликт с Россией к 2030 году. Он также заявлял, что Брюссель «сгущает тучи над Европой» и намерен завершить крупную программу перевооружения к тому же сроку, когда, как считает Орбан, должна быть завершена ускоренная процедура вступления Украины в ЕС.