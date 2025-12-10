Третий за утро беспилотник ликвидирован у Москвы

Третий за утро БПЛА сбит у Москвы. Вражеский объект ликвидирован средствами противовоздушной обороны, рассказал мэр российской столицы Сергей Собянин.

«ПВО Минобороны сбили БПЛА, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — отчитался градоначальник.

На подлёте к Москве сбили четвёртый беспилотник

На подлёте к Москве сбили четвёртый беспилотник

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.