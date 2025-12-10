Третий за утро беспилотник ликвидирован у Москвы
Третий за утро БПЛА сбит у Москвы. Вражеский объект ликвидирован средствами противовоздушной обороны, рассказал мэр российской столицы Сергей Собянин.
«ПВО Минобороны сбили БПЛА, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — отчитался градоначальник.
До этого сообщалось о ликвидации одного беспилотника у Москвы. Информация о повреждении инфраструктуры и пострадавших не поступала. Позже сбили ещё один дрон.
