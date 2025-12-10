Путин в Индии
10 декабря, 05:35

Третий за утро беспилотник ликвидирован у Москвы

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / sommthink

Третий за утро БПЛА сбит у Москвы. Вражеский объект ликвидирован средствами противовоздушной обороны, рассказал мэр российской столицы Сергей Собянин.

«ПВО Минобороны сбили БПЛА, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — отчитался градоначальник.

До этого сообщалось о ликвидации одного беспилотника у Москвы. Информация о повреждении инфраструктуры и пострадавших не поступала. Позже сбили ещё один дрон.

