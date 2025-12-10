Силы ПВО уничтожили четвёртый за утро летевший на Москву БПЛА

ВСУ продолжают попытку атаки на Москву, силами противовоздушной обороны уничтожен уже четвёртый за утро БПЛА. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.

«Уничтожен ещё один беспилотник, летевший на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал чиновник в телеграм-канале.