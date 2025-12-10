Силы ПВО уничтожили четвёртый за утро летевший на Москву БПЛА
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ivkovmark
ВСУ продолжают попытку атаки на Москву, силами противовоздушной обороны уничтожен уже четвёртый за утро БПЛА. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.
«Уничтожен ещё один беспилотник, летевший на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал чиновник в телеграм-канале.
До этого сообщалось о ликвидации одного беспилотника у Москвы. Информация о повреждении инфраструктуры и пострадавших не поступала. Позже сбили ещё два БПЛА.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.