Постпред Украины в ООН Мельник пообещал России «дырку от бублика», а не Украину

Постпред Украины при ООН Андрей Мельник процитировал фразу из советского фильма «Место встречи изменить нельзя», отвечая на тему возможных территориальных уступок. Его заявление прозвучало после выступления российского представителя Василия Небензи.

«Наши территории и наш суверенитет не продаются… Россия хочет, чтобы мы сдались. И мой ответ ей будет такой — дырку от бублика получите вы, а не Украину», — заявил Мельник.

Украинский дипломат подчеркнул, что Киев не намерен обсуждать отказ от территорий и считает подобные предложения попыткой давления. Последнюю реплику, адресованную России, Мельник специально произнёс по-русски, сославшись на известную цитату персонажа Жеглова из фильма 1979 года «Место встречи изменить нельзя». В оригинальной сцене фраза звучала иначе — «Дырку ты от бублика получишь, а не Шарапова!». Мельник же адаптировал её под свой политический контекст.

Ранее в ООН Небензя заявлял, что Москва намерена достичь целей специальной военной операции на Украине, отдавая при этом предпочтение дипломатическим методам. Он пояснял, что вопрос заключается лишь в том, каким путём будут достигнуты эти цели — военным или дипломатическим. Небензя утверждал, что Россия отдаёт предпочтение переговорам, однако считает, что действия «европейских ястребов» мешают созданию условий для мирного урегулирования конфликта.