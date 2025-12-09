Россия намерена достичь поставленных целей в рамках специальной военной операции на Украине, при этом отдавая предпочтение дипломатическому урегулированию. Об этом сообщил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

Выступая на заседании Совета Безопасности ООН, посвящённом украинскому кризису, Небензя заявил, что вопрос заключается лишь в том, каким путем будут достигнуты эти цели – военным или дипломатическим. Он подтвердил, что Россия предпочитает дипломатию, но считает, что «европейские ястребы» своими действиями препятствуют созданию условий для мирного урегулирования.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что российские военнослужащие в зоне СВО являются истинными героями Отечества. По его словам, они ведут боевые действия в исключительно тяжёлых условиях из-за массового применения противником беспилотников. Также глава государства заверил, что Россия доведёт СВО до достижения целей.