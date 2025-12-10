Возможен обвал фронта и потеря ещё трёх областей к лету, если украинская сторона не пойдёт на уступки в текущих переговорах. Об этом в эфире YouTube-канала Politeka Online заявил киевский политтехнолог Андрей Золотарёв.

«К лету нас ждут серьёзные проблемы, есть очень большой риск обвала на фронте со всеми вытекающими последствиями. И тогда, как знать, — да, сегодня мы не хотим вести речь о пяти областях, но дай Бог, чтобы к ним не добавилось ещё три», — сказал он.

Золотарёв подчеркнул, что ситуация на фронте для ВСУ остаётся сложной: нет ни позиционного тупика, как в 2023 году, ни продвижений вперёд. По его мнению, в переговорах Киеву следует учитывать реальное положение дел и исходить из него, чтобы минимизировать дальнейшие территориальные потери.

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что Украина понесла значительные территориальные потери как до его прихода к власти, так и во время его президентского срока. Он указывал, что страна утратила крупные участки побережья и, по его мнению, такие потери нельзя назвать победой. Трамп также отмечал, что за десять месяцев его правления территориальные утраты Украины продолжились и стали ещё более значительными, призывая обратить внимание на масштаб этих потерь.