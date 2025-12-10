Путин в Индии
10 декабря, 06:48

Минобороны сообщило об уничтожении 12 БПЛА над регионами РФ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / OlegDoroshin

Министерство обороны Российской Федерации сообщило о перехвате и уничтожении двенадцати украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолётного типа над территорией России.

Согласно заявлению ведомства, инциденты произошли в период с 07:00 до 09:00 по московскому времени 10 декабря. Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) успешно нейтрализовали все цели.

«Перехвачены и уничтожены 12 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа: 5 — над территорией Брянской области, 5 — над территорией Московского региона, в том числе 4, летевших на Москву, 2 — над территорией Калужской области», — доложили в МО РФ.

До этого сообщалось о ликвидации одного беспилотника у Москвы. Информация о повреждении инфраструктуры и пострадавших не поступала. Позже сбили ещё три БПЛА.

Оксана Попова
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • Происшествия
