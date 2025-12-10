Минобороны сообщило об уничтожении 12 БПЛА над регионами РФ

Министерство обороны Российской Федерации сообщило о перехвате и уничтожении двенадцати украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолётного типа над территорией России.

Согласно заявлению ведомства, инциденты произошли в период с 07:00 до 09:00 по московскому времени 10 декабря. Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) успешно нейтрализовали все цели.

«Перехвачены и уничтожены 12 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа: 5 — над территорией Брянской области, 5 — над территорией Московского региона, в том числе 4, летевших на Москву, 2 — над территорией Калужской области», — доложили в МО РФ.