Россиянам рассказали, как действовать при неожиданной встрече с кабаном в лесу

В лесах Ленобласти наступил период гона у кабанов — самцы преодолевают десятки километров в поисках самок и могут проявлять агрессию ко всем, кто встанет у них на пути. О том, как избежать опасной встречи и как действовать в критической ситуации, рассказали биологи и инспекторы по охране окружающей среды телеканалу «Санкт-Петербург».

Как действовать при встрече с кабаном. Видео © Телеканал «Санкт-Петербург»

Фотоловушки Свирского заповедника зафиксировали характерное брачное поведение: самец разрывает землю, предлагая самке личинок, а та демонстрирует игривое сопротивление. Биолог Павел Глазков объяснил, что вне периода гона стада состоят из самок и их потомства, а самцы присоединяются к ним только для размножения, яростно защищая свой временный гарем.

В это время животные могут приближаться к человеческому жилью — например, в Приморском районе Петербурга видны следы их активности. Хотя численность популяции регулируют с помощью гуманных ловушек, вероятность встречи с кабаном во время прогулки остаётся. Государственный инспектор Дмитрий Мячков-Зенькович, который сам сталкивался с животными на расстоянии 7–8 метров, советует соблюдать правила: держать собак на поводке, не ходить по следам и не приманивать кабанов едой.

«В своей практике, да, я встречался с животными достаточно близко, когда животные случайно выходили на меня. Расстояние порядка семь–восемь метров — страшно, да, но есть правила поведения», — рассказал он.

Если встреча всё же произошла и кабан проявляет агрессию, нельзя паниковать или убегать. Специалисты рекомендуют увеличить видимый размер своего тела, например, скинув и размахивая курткой, а также громко кричать, чтобы напугать животное.

Ранее Life.ru рассказывал, что дикие кабаны стали чаще захаживать на улицы Москвы и Московской области. Число особей в этих краях увеличилось с 500 до 650, поэтому теперь они гораздо увереннее себя чувствуют и проявляют больше любопытства.