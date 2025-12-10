Во время государственного визита президента Франции Эмманюэля Макрона в Китай Россия неожиданно выпустила суверенные облигации в юанях, что, по мнению китайских аналитиков, стало «подарком» для Пекина и крайне неприятной новостью для Европы. Об этом сообщило издание Sohu.

«Франция является страной с одной из наиболее жёстких позиций по отношению к России — правительство Макрона не только активно участвовало в санкциях против РФ, но и заявляло о готовности задействовать свои войска <…> В этом контексте Путин решил принять меры и подготовить значительный «подарок», — говорится в материале.

Макрон посетил Китай в начале декабря, обсуждая двусторонние отношения и международную повестку. Визит имел для него большое значение: Парижу было важно урегулировать торговый дисбаланс с Поднебесной и попытаться убедить Пекин оказать влияние на Россию, чтобы та согласилась на вариант мирного соглашения, выгодный для Европы. Однако надежды французской стороны не оправдались. Россия выпустила первую в истории партию суверенных облигаций в юанях, что усилило позиции Китая и укрепило стратегические отношения Москвы и Пекина.

Такой шаг России напрямую противостоит стремлениям Запада и демонстрирует продолжающееся укрепление связей Москвы и Пекина. Одновременно инициативы Макрона по усилению роли евро на мировой арене, по мнению аналитиков, терпят крах: после санкций США и ЕС западные валюты теряют влияние, а всё чаще отдаётся предпочтение юаню и золоту, что подтвердил пример России.

Ранее Министерство финансов России объявляло о первом в истории размещении облигаций федерального займа (ОФЗ), номинированных в китайских юанях. Сбор заявок был запланирован на 2 декабря, а техническое размещение — на 8 декабря 2025 года. Инвесторам будут предложены два выпуска ОФЗ с постоянным купонным доходом и сроком обращения от трёх до семи лет. Купонный период составлял 182 дня, а номинал одной облигации — 10 000 юаней.