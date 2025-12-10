Воспитывавшей из кадета террориста посудомойке грозит суд

Бывшую посудомойку Кадетского корпуса Следственного комитета имени Александра Невского Александру Житенко отправят под суд по обвинению в участии в террористической деятельности и вовлечении в неё воспитанника. Об этом информирует издание «Коммерсантъ».

Генпрокуратура утвердила в отношении женщины обвинительное заключение. Ей вменяют участие в запрещённой проукраинской террористической организации и склонение к её деятельности одного из кадетов. Житенко может получить до 20 лет лишения свободы.

Как полагают следователи, в ходе общения с несовершеннолетним учащимся Александра Житенко настраивала его против военнослужащих, задействованных в специальной военной операции, а также против представителей силовых структур. К счастью, мальчик оказался умнее и не повёлся на сомнительные предложения женщины.

Ранее Басманный суд Москвы продлил срок содержания под стражей сотруднице кадетского корпуса имени Александра Невского Александре Житенко. Ей предъявлено обвинение в участии в деятельности запрещённой террористической организации, где она работала посудомойщицей.Согласно материалам дела, защита оспаривает позицию следствия, считая её голословной. Мера пресечения в виде ареста была избрана судом ещё в июле 2024 года и ранее была оставлена в силе после обжалования.