В Эрмитаже открылась выставка «Петербургский стиль» о моде Северной столицы

В Государственном Эрмитаже открылась масштабная выставка «Петербургский стиль. Модельеры Северной столицы», представляющая костюмы и арт-объекты, созданные местными дизайнерами за последние три десятилетия. О концепции и уникальных экспонатах рассказала куратор экспозиции, заведующая сектором прикладного искусства музея Нина Тарасова телеканалу «Санкт-Петербург».

Выставка начинает повествование с работ дизайнеров легендарного Ленинградского дома моделей одежды, который, несмотря на кризис конца 1980-х, создавал актуальные коллекции. Тарасова особо отметила модельера Светлану Челышеву и её коллекцию «Птица Сирин», показанную в Гамбурге. Она также рассказала, что дом моделей выпускал доступные выкройки за 24 копейки, помогая женщинам самим шить модные платья.

Генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский подчеркнул, что музей считает своей задачей поддержку петербургского стиля. Многие представленные работы, например, платье Татьяны Чапургиной из фарфора, вдохновлены музейными коллекциями. Среди ключевых экспонатов — богато вышитые платья Татьяны Парфёновой, в том числе созданное для балерины Дианы Вишнёвой, а также коллекция Владимира Бухинника, посвящённая памяти музыканта Натальи Пивоваровой.

«Это одна из задач Эрмитажа вообще — поддержание петербургского стиля в культуре, науке. В частности, мы очень ценим тех, кто здесь работая в Петербурге, продолжает, развивает то, что можно назвать петербургским стилем», – заключил генеральный директор Государственного Эрмитажа.

