10 декабря, 07:35

Нарышкин ответил на вопрос о возможности прослушки украинских чиновников

Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. Обложка © Михаил Синицын/ТАСС

Российские спецслужбы действуют строго в рамках полномочий, предусмотренных законодательством РФ. Об этом журналисту кремлёвского пула Александру Юнашеву сообщил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, отвечая на вопрос о вероятности прослушки украинских чиновников.

Глава СВР Сергей Нарышкин о прослушке уркаинских чиновников. Видео © Telegram / Юнашев LIVE

«Каждое российское ведомство, в том числе и специальные службы, действуют в рамках тех полномочий, которые им предусмотрены нормативно-правовыми актами и в целом законодательством Российской Федерации», — сказал он.

Нарышкин подчеркнул, что все действия российских спецслужб соответствуют нормативным и правовым рамкам РФ. Он также отметил, что вопросы, связанные с возможной прослушкой украинских чиновников, относятся к деликатной сфере и требуют осторожного подхода.

Ранее сообщалось, что «голоса», которые слышит глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов*, скорее всего, имеют иное происхождение. Такие ощущения могут быть признаками белой горячки или тяжёлого абстинентного синдрома, а не реальной прослушки со стороны Кремля, Белого дома или Тауэра.

Главные заявления, реформы и события в российской политике — в разделе «Политика России» на Life.ru.

* Внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Сергей Нарышкин
  • СВР РФ
  • Политика России
  • Политика
