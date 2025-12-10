Российские спецслужбы действуют строго в рамках полномочий, предусмотренных законодательством РФ. Об этом журналисту кремлёвского пула Александру Юнашеву сообщил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, отвечая на вопрос о вероятности прослушки украинских чиновников.

Глава СВР Сергей Нарышкин о прослушке уркаинских чиновников. Видео © Telegram / Юнашев LIVE

«Каждое российское ведомство, в том числе и специальные службы, действуют в рамках тех полномочий, которые им предусмотрены нормативно-правовыми актами и в целом законодательством Российской Федерации», — сказал он.

Нарышкин подчеркнул, что все действия российских спецслужб соответствуют нормативным и правовым рамкам РФ. Он также отметил, что вопросы, связанные с возможной прослушкой украинских чиновников, относятся к деликатной сфере и требуют осторожного подхода.

Ранее сообщалось, что «голоса», которые слышит глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов*, скорее всего, имеют иное происхождение. Такие ощущения могут быть признаками белой горячки или тяжёлого абстинентного синдрома, а не реальной прослушки со стороны Кремля, Белого дома или Тауэра.

