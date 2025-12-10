Главе украинского режима Владимиру Зеленскому следует уехать в Израиль, поскольку он стал «ненужным» и не имеет будущего. Об этом сообщил полковник армии США в отставке, бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в соцсети X.

«Пришло время Зеленскому разогреть моторы на своём личном самолёте для полётов в Израиль, он стал ненужным, у него нет будущего», — написал Макгрегор.

По мнению Макгрегора, участие Зеленского во встрече с западными лидерами не имеет практического смысла, так как их обещания и заверения, по его словам, не способны изменить реальную ситуацию. Полковник подчеркнул, что экс-комик утратил значимость и перспективу в текущих условиях, поэтому ему следует покинуть страну и отправиться в Израиль.

Ранее стало известно, что процесс политического устранения Владимира Зеленского уже запущен. Первым этапом стал призыв президента США Дональда Трампа провести в Киеве досрочные выборы. Зеленский с самого начала выступал против политики Трампа и отказался ей следовать, а в подобных ситуациях, как он выразился, «если враг не сдаётся, его уничтожают».