Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

10 декабря, 07:52

Песков призвал чиновников к бдительности после слов Буданова*

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Российским чиновникам следует быть максимально аккуратными из-за работы спецслужб, в том числе вражеских. Об этом RTVI сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Спецслужбы выполняют свою работу. Тем более вражеские. Это диктует необходимость чиновникам быть предельно аккуратными», — отметил он.

Дмитрий Песков подчеркнул, что работа российских и иностранных спецслужб требует от государственных служащих особой внимательности и осторожности в выполнении своих обязанностей. По его словам, меры предосторожности необходимы, чтобы избежать возможных угроз и инцидентов.

Ранее сообщалось, что «голоса», которые слышит глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов*, скорее всего, имеют иное происхождение. Такие ощущения могут быть признаками белой горячки или тяжёлого абстинентного синдрома, а не реальной прослушки со стороны Кремля, Белого дома или Тауэра.

Больше новостей о власти, законах и решениях страны — читайте в разделе «Политика России» на Life.ru.

* Внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

