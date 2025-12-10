Россиянам рассказали, как проверяют импортные мандарины на безопасность

В столичный регион в предновогодний период поступает огромное количество мандаринов, основные поставки которых традиционно осуществляют Турция и Китай. О том, как проверяют качество и безопасность импортных цитрусовых, в беседе с «Радио 1» рассказал технический директор органа инспекции Евгений Биллер.

«В начале сезона поступают первые партии из Турции, затем из Грузии. Далее количество поставок увеличивается. Основная задача — не допустить на территорию России карантинных вредителей, которые могут нанести огромный ущерб сельскому хозяйству», — сказал он.

Эксперт отметил, что сезон мандаринов длится с ноября по апрель, а пик приходится на декабрь-февраль. По словам Биллера, требования к импортным цитрусовым установлены Решением Совета Евразийской экономической комиссии. С начала сезона через «Южные Ворота» поступило более ста партий мандаринов общим весом свыше двух тысяч тонн, и в некоторых из них был выявлен карантинный организм — средиземноморская плодовая муха.

Во всех подобных случаях проводится обязательное карантинное фитосанитарное обеззараживание. Только после прохождения всех проверок и получения разрешительных документов партии мандаринов поступают в свободное обращение, и их дальнейший путь специалисты уже не отслеживают.

Ранее Life.ru рассказывал, как выбрать самые сочные и вкусные мандарины, чтобы вся семья осталась ими довольна. Эксперты говорят, что кожица у таких цитрусовых будет гладкая, а на самом плоде не должно быть зелёных пятен и вмятин.