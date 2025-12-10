«До сих пор хожу в протезе»: Картункова рассказала о тяжёлых последствиях перелома ноги

Звезда КВН Ольга Картункова до сих пор вынуждена ходить в протезе из-за последствий тяжёлого перелома ноги. Об этом артистка откровенно рассказала в программе «Вопрос ребром».

«До сих пор я хожу в протезе», — сказала она.

Травма ноги привела к серьёзному осложнению — висячей стопе, а также к постоянным отёкам. Артистка призналась, что исход мог быть не столь тяжёлым, если бы не её избыточная масса тела, превышавшая на тот момент отметку в 100 килограммов.

Врачи предупредили её об угрозе ампутации, что и послужило толчком к решительным мерам по снижению веса. Этот тревожный прогноз заставил Картункову пересмотреть свои привычки в питании, в результате чего ей удалось похудеть до 84 килограммов.

Несмотря на первоначальное ощущение комфорта при большом весе, комик впоследствии ощутила радость от произошедших перемен. Она отметила, что лишь травма и риск потерять ногу заставили её решиться на этот шаг, но итог оказался позитивным.

