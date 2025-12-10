Экс-тренер «Спартака» Слишкович объяснил низкую результативность Соболева в «Зените»

Нападающий «Зенита» Александр Соболев наверняка и сам ожидал от себя большего в этом сезоне. Об этом заявил в беседе с «Чемпионатом» экс-тренер «Спартака» Владимир Слишкович, комментируя результативность игрока.

«Получится ли у Соболева заиграть в «Зените»? Пока ты ещё там, надежда есть. Ты как игрок должен давать свой максимум. Для атакующего футболиста очень важно, как выступает команда. Очень важно, как полузащитники снабжают тебя мячом. Думаю, Соболев сам недоволен тем, что он показывает в «Зените», — отметил футбольный наставник.

Потенциал Соболева гораздо больше, если правильно использовать его сильные стороны. Это игрок штрафной площади. Нападающий будет там полезнее всего, если ему туда будут «подвозить» мячи партнёры по команде, уверен Слишкович.

Экс-тренер «Спартака» добавил, что, по его мнению, трудности Соболева во многом связаны с общей игрой «Зенита», который сейчас создаёт меньше голевых моментов, чем раньше. Таким образом, Слишкович считает, что проблема носит системный характер, а не только личный.

