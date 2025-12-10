Президент США Дональд Трамп является единственным мировым лидером, который действительно заботится о правах человека. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на правительственном часе в Совете Федерации. По его словам, американские предложения по правам меньшинств и религиозным свободам на Украине корректировались с учётом международных обязательств.

«Процитированные мной предложения американской стороны по обеспечению всех международных обязательств Украины в отношении прав человека и религиозных прав, в европейской интерпретации были переделаны… Как говорится, почувствуйте разницу», — отметил Лавров.

Лавров подчеркнул, что предложения, которые обсуждались с российской стороной через спецпосланника США Стивена Уиткоффа, включали необходимость соблюдения прав национальных меньшинств и религиозных свобод на Украине в соответствии с международными обязательствами. По его словам, в европейской интерпретации эти нормы были переработаны и теперь призывают Киев выполнять стандарты Европейского союза. Министр подчеркнул, что секретничать по вопросам прав человека нельзя и важно обсуждать эти темы открыто.

Ранее спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что американский лидер Дональд Трамп и его администрация играют ключевую роль в предотвращении угрозы третьей мировой войны. По его словам, Трамп ясно обозначил более сильную переговорную позицию России по сравнению с Украиной в вопросах урегулирования конфликта, и именно благодаря ему и его команде удастся не допустить глобального военного противостояния.