Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава РФПИ Кирилл Дмитриев выразил мнение, что американский лидер Дональд Трамп и его администрация играют ключевую роль в предотвращении угрозы третьей мировой войны. Об этом он написал в социальной сети X.

Дмитриев отметил, что Трамп ясно обозначил более сильную переговорную позицию России по сравнению с Украиной в вопросах урегулирования текущего конфликта. По убеждению российского представителя, именно благодаря американскому лидеру и его команде удастся не допустить глобального военного противостояния.

«Трамп ясно дал понять, что у России более сильная переговорная позиция, чем у Украины, для урегулирования конфликта. И это правда, что третья мировая война была, есть и будет предотвращена благодаря президенту Трампу и его команде», — написал российский дипломат.