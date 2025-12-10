Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 декабря, 08:23

Одесситы массово отказываются от украинского языка из-за политики власти

Обложка © РИА Новости / Игорь Маслов

Обложка © РИА Новости / Игорь Маслов

Многие жители Одессы перестали говорить на украинском языке в знак протеста против политики властей в отношении русского языка. Об этом РИА «Новости» сообщила одесситка.

«Сейчас стали очень сопротивляться одесситы, они перестали даже говорить на украинском многие», — сказала она.

По словам жительницы города, отказ от украинского языка стал формой демонстрации недовольства среди одесситов. Люди, по её словам, выражают таким образом протест против действий властей, связанных с ограничением использования русского языка.

В Великобритании назвали ошибкой борьбу Украины с русским языком
В Великобритании назвали ошибкой борьбу Украины с русским языком

Ранее сообщалось, что Верховная рада окончательно лишила русский язык правовой защиты в рамках Европейской хартии региональных языков или языков национальных меньшинств. Законопроект был поддержан 264 голосами и предусматривает исключение из перечня охраняемых языков не только русского, но и молдавского. При этом действие закона о защите языков было распространено на урумский, румейский, ромский, чешский, крымчакский, караимский языки, а также на идиш.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar