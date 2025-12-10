Многие жители Одессы перестали говорить на украинском языке в знак протеста против политики властей в отношении русского языка. Об этом РИА «Новости» сообщила одесситка.

«Сейчас стали очень сопротивляться одесситы, они перестали даже говорить на украинском многие», — сказала она.

По словам жительницы города, отказ от украинского языка стал формой демонстрации недовольства среди одесситов. Люди, по её словам, выражают таким образом протест против действий властей, связанных с ограничением использования русского языка.

Ранее сообщалось, что Верховная рада окончательно лишила русский язык правовой защиты в рамках Европейской хартии региональных языков или языков национальных меньшинств. Законопроект был поддержан 264 голосами и предусматривает исключение из перечня охраняемых языков не только русского, но и молдавского. При этом действие закона о защите языков было распространено на урумский, румейский, ромский, чешский, крымчакский, караимский языки, а также на идиш.