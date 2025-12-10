Политолог объяснил причину появления законопроекта о выходе США из НАТО
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis
Законопроект о выходе США из НАТО, внесённый конгрессменом-республиканцем Томасом Масси, может быть сигналом давления Вашингтона на европейских союзников. Такое мнение в беседе с РИА «Новости» высказал политолог, директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов.
«Возможно, элиты в окружении президента Дональда Трампа пытаются припугнуть Европу», — заявил эксперт.
По его словам, эта инициатива выглядит органично на фоне новой стратегии национальной безопасности США, где критикуют европейских союзников.
Собеседник агентства добавил, что таким сигналом Штаты могут отвечать на сопротивление Европы мирному плану Трампа по Украине и её попытки налаживать торговлю с Китаем в обход Вашингтона. При этом эксперт уверен, что США ни при каких обстоятельствах не откажутся от НАТО. Он пояснил, что альянс является как огромным рынком сбыта оружия, так и инструментом политического контроля над Европой, от которого Штаты не откажутся, несмотря на риторику об изоляционизме.
Ранее стало известно, конгрессмен-республиканец Томас Масси представил законопроект, предусматривающий выход США из НАТО. В его пояснениях утверждается, что альянс является угрозой безопасности страны и устаревшим наследием прошлой эпохи, втягивающим Америку в ненужные конфликты.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.