Политолог объяснил причину появления законопроекта о выходе США из НАТО

Законопроект о выходе США из НАТО, внесённый конгрессменом-республиканцем Томасом Масси, может быть сигналом давления Вашингтона на европейских союзников. Такое мнение в беседе с РИА «Новости» высказал политолог, директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов.

Собеседник агентства добавил, что таким сигналом Штаты могут отвечать на сопротивление Европы мирному плану Трампа по Украине и её попытки налаживать торговлю с Китаем в обход Вашингтона. При этом эксперт уверен, что США ни при каких обстоятельствах не откажутся от НАТО. Он пояснил, что альянс является как огромным рынком сбыта оружия, так и инструментом политического контроля над Европой, от которого Штаты не откажутся, несмотря на риторику об изоляционизме.