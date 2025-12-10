Беглов рассказал о строительстве трёх новых станций метро в Санкт-Петербурге

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил о планах строительства новых станций метро «Морской фасад», «Гаванская» и «Улица Доблести» и уточнил сроки начала работ и проектирования. Об этом он рассказал в ходе прямой линии 9 декабря.

«Прежде чем прокладывать линии и строить станции, мы должны быть на 100% уверены в надёжности маршрута. Начало строительства запланировано на 2028 год», — отметил Беглов.

Красносельско-Калининская линия будет продлена на юг до станции «Сосновая Поляна», где появятся промежуточные станции «Брестская», «Улица Доблести» и «Петергофское шоссе». Кроме того, на продолжении Лахтинско-Правобережной линии за станцией «Горный институт» планируется строительство станций «Гаванская» и «Морской фасад». Проектные работы начнутся в ближайшее время, а строительство запланировано на 2028 год. Сроки завершения отдельных этапов установлены в промежутке с 2028 по 2034 годы, при этом власти работают над возможным ускорением реализации.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге начались испытания участка шестой ветки метрополитена. Первый тестовый поезд преодолел пятикилометровый перегон от станции «Нарвская» до строящейся «Юго-Западной» линии, что стало частью обкатки пускового участка 6-й Красносельско-Калининской линии.