10 декабря, 09:03

Жительница Екатеринбурга напродавала людям несуществующих туров на 2 млн рублей

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Studio Romantic

Прокуратура Екатеринбурга направила в суд уголовное дело о мошенничестве в сфере туризма, в результате которого 13 клиентов лишились в общей сложности более 1,9 миллиона рублей. Об этом сообщает URA.ru со ссылкой на прокуратуру.

По данным ведомства, обвиняемая, местная жительница, представлялась агентом туристической компании и предлагала организацию поездок, хотя изначально не собиралась исполнять свои обязательства.

«Заведомо не намереваясь исполнять принятые на себя обязательства по бронированию и покупке путёвок и билетов, обвиняемая в период с ноября 2024 года по июль 2025 года похитила средства 13 клиентов на общую сумму свыше 1,9 млн рублей», — рассказали представители прокуратуры.

Уголовное дело возбуждено по частям 2 и 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество, причинившее значительный ущерб и совершённое в крупном размере). Потерпевшими признаны жители Екатеринбурга, обращавшиеся к обвиняемой за помощью в организации путешествий. Санкция инкриминируемых статей предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет. После утверждения обвинительного заключения материалы были направлены в суд для рассмотрения по существу.

Вам звонят не из больницы! Россиян начали разводить «оборотни в белых халатах»

