Владимир Зеленский оказался в сложнейшей ситуации, испытывая давление как со стороны американской администрации, требующей мирного урегулирования, так и внутри страны. Об этом заявил журналист-международник, кандидат исторических наук Сергей Латышев в беседе с «Царьградом».

Эксперт отметил, что у Зеленского «земля горит под ногами», и выделил три ключевые причины. Первая — бунт олигархов, объединившихся в коалицию против него. В неё вошли Пётр Порошенко*, Юлия Тимошенко, Сергей Лёвочкин, Ринат Ахметов и Игорь Коломойский*, у которого, по словам аналитика, к Зеленскому особые претензии из-за потери активов и уголовного преследования.

Вторая причина — потеря контроля над парламентом. Зеленский начинал свой срок с уникального преимущества, получив монобольшинство для своей партии «Слуга народа», но сейчас в партии произошёл раскол. Кроме того, как пояснил Латышев, парламент сегодня фактически контролирует глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, который, хотя и является однопартийцем Зеленского, скорее представляет «мягкую оппозицию».

Третья причина — раскол внутри силовых структур. Глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов* не стал выполнять часть операций, которые могли бы ещё больше накалить обстановку. Он не хотел злить этим США, поэтому решил ослушаться приказа и начать действовать самостоятельно.

Таким образом, глава киевского режима рискует стать самым уязвимым звеном в своей же схеме. Ранее бывший советник Пентагона посоветовал Владимиру Зеленскому поскорее сбежать в Израиль, поскольку теперь он стал совсем «ненужным» на Украине.

