Омбудсмен Москалькова поддержала генерала Алаудинова после критики в Сети

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила о поддержке командующего спецназа «Ахмат» и заместителя командующего 2-м армейским корпусом ЛНР, Апти Алаудинова, подвергшегося критике в социальных сетях, отметив его заслуги перед страной и обществом. Об этом она написала в своём Telegram-канале.

«Нападки в интернете направлены на подрыв общественного единства и являются незаслуженными и несправедливыми», — подчеркнула Москалькова.

В социальных сетях появились публикации с критикой в адрес Алаудинова, однако она считает генерала настоящим патриотом и защитником Отечества. Москалькова отметила его участие в операции «Поток» под Суджей и активную защиту страны с первых дней, рискуя жизнью и здоровьем. Генерал-лейтенант пока не давал новых комментариев, но ранее заявлял, что негативные оценки исходят от врагов России и лишь подтверждают правильность его действий.

Ранее Алаудинов, заявил, что в стране есть люди, работающие на разобщение общества. По его словам, такие действия направлены на разрушение межнационального и межрелигиозного единства, а критика в его адрес исходит от тех, кто действует против общественного согласия. Алаудинов также отметил, что желающие проверить свои «геройские» качества могут приехать в зону проведения специальной военной операции.