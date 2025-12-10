Задорнов предупредил о двух ключевых рисках для бюджета России в 2026 году

Основной развилкой для российского бюджета в 2026 году станет наличие или отсутствие урегулирования конфликта на Украине, считает экономист и бывший глава Минфина Михаил Задорнов. В колонке для РБК он также указал на второй возможный сценарий — риск серьёзной турбулентности в мировой экономике, связанной с падением фондового рынка США.

По словам Задорнова, американский рынок «перегрет», а около 45% капитализации индекса S&P 500 приходится на крупнейшие технологические компании, активно инвестирующие в искусственный интеллект. Он считает вероятным «существенную коррекцию» во второй половине 2026-го или в 2027 году, сравнив её с кризисом доткомов.

Экономист предупреждает, что подобное падение приведёт к замедлению мировой экономики и снижению цен на сырьё, что негативно отразится на доходах российского бюджета.

«Это не «чёрный лебедь», а скорее «чеховское ружьё», которое рано или поздно выстрелит», — отмечает он.

При этом сценарии без глобального кризиса, но с миром или без него на Украине также содержат собственные риски и возможности для российской экономики.

Российский бюджет традиционно зависит от мировых цен на энергоносители и металлургическую продукцию, поэтому резкие колебания на глобальных рынках оказывают существенное влияние на доходную часть. Минфин неоднократно предупреждал, что устойчивость бюджета во многом определяется способностью экономики адаптироваться к внешним шокам.

Экономисты регулярно называют перегрев американского фондового рынка одним из ключевых рисков для мировой экономики. С 2023 года индекс S&P 500 действительно растёт в основном за счёт технологических гигантов, что создаёт угрозу формирования «пузыря». Возможная коррекция, по оценкам экспертов, приведёт к замедлению мировой торговли и сокращению спроса на сырьевые товары, что неизбежно скажется и на российском экспорте.