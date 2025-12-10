В Краснодарском крае чиновница пыталась через суд запретить местным обсуждать её доходы

В Краснодарском крае глава Совета депутатов Апшеронского района Карина Петросян подала в суд, чтобы запретить обсуждать её зарплату, однако суд решил, что сведения о доходах муниципальных сотрудников являются открытой информацией. Об этом сообщил Kub Mash.

В Краснодарском крае чиновница пыталась запретить местным обсуждать свою з/п. Видео © Telegram / Kub Mash

Конфликт возник после того, как Виктория Сулимова оставила комментарий о высокой зарплате Карины Петросян, отметив отсутствие пользы для граждан. Петросян подала иск с требованием опровержения и оплатой госпошлины в 3 тысячи рублей, утверждая, что её зарплата — конфиденциальная информация.

Суд не поддержал её позицию, указав, что доходы муниципальных сотрудников относятся к открытой информации. Сулимова также отметила, что долгое время деятельность депутата оставалась незаметной для общественности, несмотря на высокий доход. Ранее Петросян работала главным бухгалтером администрации, пока её не уволили.

