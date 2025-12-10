Иностранец объявлен в розыск за убийство мужчины в Москве при помощи биты

Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела в отношении 31-летнего иностранца, обвиняемого в убийстве мужчины в ресторане на улице Авиационной в Москве в 2019 году. О деталях пишет «Лента.ру».

В ходе следствия установлено, что обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения нанёс не менее 11 ударов бейсбольной битой по голове и телу потерпевшего, после чего вывез его в безлюдное место в Московской области и скрылся.

Следствие предъявило обвиняемому заочное обвинение по статье 105 УК РФ («Убийство»), и дело передано в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемый объявлен в международный розыск, так как его местонахождение неизвестно.

Успешное завершение расследования стало возможным благодаря дополнительной проверке материалов дела, проведённой следователями. Личность злоумышленника была установлена только спустя несколько лет после преступления, что подчёркивает важность тщательной работы правоохранительных органов.

Ранее в Котельниках мужчина убил соседку и её шестилетнего сына из-за затяжного бытового конфликта, связанного с детским шумом. 32-летний сосед долгое время жаловался на то, что ребёнок бегал по квартире, и в итоге взял в руки нож. Погибших нашли со множественными ранами. Мальчику через неделю должно было исполниться семь лет. Подозреваемый был задержан, ему предъявлено обвинение.