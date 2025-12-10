Россиянин столкнул девушку с лестницы в ночном клубе из-за сигарет

В башкирском городе Салавате произошло жестокое нападение в ночном клубе, где мужчина после перепалки столкнул с лестницы незнакомую девушку, причинив ей серьёзные травмы. Об этом рассказала сама пострадавшая в беседе с 360.ru.

Травма пострадавшей. Фото © 360.ru

По её словам, конфликт начался после того, как незнакомый мужчина, давший ей зажигалку, стал отчитывать её за курение, заявив, что «курят только проститутки». В ходе конфликта он начал угрожать, что скинет её с лестницы, утверждая, что ему за это ничего не будет. Затем он схватил её, вытащил из курилки и, пройдя часть пролёта, толкнул сзади в лопатки.

В результате падения девушка получила черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, перелом со смещением локтевого отростка и рассечение лба, потребовавшее наложения четырёх швов.

«У меня на лбу была дырка, мне её зашивали. Наложили четыре шва. Окулист подтвердила, что на фоне травмы у меня возникло ухудшение зрения», — сообщила пострадавшая.

Отдел информации МВД по Башкортостану подтвердил возбуждение уголовного дела по статье об умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести, личность подозреваемого установлена.

