10 декабря, 09:13

Песков: Обращений по соцобеспечению героев СВО на прямой линии стало меньше

Обложка © Life.ru

На прямой линии с главой государства Владимиром Путиным стало значительно меньше обращений по социальному обеспечению участников СВО. Эта тема больше не входит в первую тройку самых популярных, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Там очень примечательная ситуация. Мы сейчас анализируем весь массив [вопросов и обращений]. Гораздо меньше обращений, связанных с проблемами ветеранов СВО», — сказал Песков.

Он отметил, что единичные проблемы всё ещё встречаются, но в целом ситуация с этой темой изменилась.

Ожидается, что на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным поступит около 2 млн обращений. Приём заявок стартовал 4 декабря, а сама прямая линия пройдёт 19 декабря.

Мария Любицкая
