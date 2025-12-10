В Приморье фортепиано рухнуло на голову школьнику

В Дальнереченске 11-летний школьник получил травмы после того, как на него рухнуло фортепиано во время перемены. Мальчик госпитализирован в хирургическое отделение с закрытой черепно-мозговой травмой. Об этом сообщил Amur Mash.

Инцидент произошёл в кабинете школы, когда пятиклассник играл с друзьями. Внезапно на мальчика обрушился музыкальный инструмент. С травмами ребёнка увезла скорая помощь, в настоящее время он находится под наблюдением врачей.

Ранее сообщалось, что после аварии на ТЭЦ-9 в Ангарске школьники столкнулись с проблемой холодных классов: часть учеников вынуждена учиться дистанционно, но другие посещают занятия в ледяных помещениях. Родители отмечают, что даже тёплая одежда не спасает, а сидеть на уроках в куртках запрещено. В некоторых школах уроки сократили, в других учителя просили родителей по возможности не приводить детей, однако предупреждены были не все.