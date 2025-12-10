Путин в Индии
В Приморье фортепиано рухнуло на голову школьнику

Обложка © Telegram / Amur Mash

В Дальнереченске 11-летний школьник получил травмы после того, как на него рухнуло фортепиано во время перемены. Мальчик госпитализирован в хирургическое отделение с закрытой черепно-мозговой травмой. Об этом сообщил Amur Mash.

Инцидент произошёл в кабинете школы, когда пятиклассник играл с друзьями. Внезапно на мальчика обрушился музыкальный инструмент. С травмами ребёнка увезла скорая помощь, в настоящее время он находится под наблюдением врачей.

